Erzincan'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi

Erzincan'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında bin 724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi.

Erzincan'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında bin 724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Erzincan genelinde bin 724 çiftçiye 64 milyon 418 bin 810 dekar alan için 4 milyon 929 bin 700 TL yem bitkileri destekleme ödemesinin 5 Mart Cuma günü itibariyle üreticilerin hesabına aktarıldığı kaydedildi.

Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı