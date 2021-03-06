Erzincan'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi
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Erzincan'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi

06.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:15
Erzincan'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi

Erzincan'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında bin 724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi.

Erzincan'da tarımsal destek ödemeleri kapsamında bin 724 çiftçiye 4 milyon 929 bin 700 TL ödendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Erzincan genelinde bin 724 çiftçiye 64 milyon 418 bin 810 dekar alan için 4 milyon 929 bin 700 TL yem bitkileri destekleme ödemesinin 5 Mart Cuma günü itibariyle üreticilerin hesabına aktarıldığı kaydedildi.

Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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