Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ile tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.