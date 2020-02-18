Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

18.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:32
Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.


İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ile tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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