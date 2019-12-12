Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

12.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:22
Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli M.Y. ve H.B'yi takibe alan ekipler, üst aramalarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke buldu.

Gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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