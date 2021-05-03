Erzincan'da "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası uygulandı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ile bazı kavşaklar ile şehir genelindeki lokanta, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanları denetledi.

Ekipler, "tam kapanma" sürecinin başladığı günden bu yana yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 72 kişiye para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir