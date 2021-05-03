Erzincan'da "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası

Erzincan'da 'tam kapanma' tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası uygulandı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ile bazı kavşaklar ile şehir genelindeki lokanta, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanları denetledi.

Ekipler, "tam kapanma" sürecinin başladığı günden bu yana yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 72 kişiye para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Aracın tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Aracın tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Burak Sergen Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan'da "tam kapanma" tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:26:56. #1.14#

title