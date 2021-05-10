"Tam kapanma" tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası
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"Tam kapanma" tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"ya uymayan 66 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"ya uymayan 66 kişiye para cezası uygulandı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere bazı kavşaklarla şehir genelindeki lokanta, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanları denetledi.

Kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 66 kişiye para cezası kesildi.

'Tam kapanma' tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası
'Tam kapanma' tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası
'Tam kapanma' tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası
'Tam kapanma' tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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