Erzincan'da tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, evlerinden çıkamayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların ikametlerine giderek Sinovac aşısını uyguluyor.

Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Yanlızbağ Mahallesi'ne giden ekipler, burada ikamet eden epilepsi hastası 36 yaşındaki Tunay Köz ile evde bakımını yapan annesi 53 yaşındaki Sevim Köz'ün aşısını yaptı.

Anne Köz, yatalak oğluna evde tek başına baktığını anlatarak, "Bu imkanları bize tanıdıkları için teşekkür ediyoruz. Çocuk yatalak olduğu için evden ayrılamıyorum. Ekipler eve gelerek benim de aşımı yaptılar. Güzel bir uygulama, Allah devletimizden razı olsun. Gidemeyenler için çok güzel bir uygulama." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya