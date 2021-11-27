Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı

Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da taksi fiyatları zamlandı. Taksimetre açılış ve kilometre ücreti 6.50 TL'ye çıktı.

Erzincan taksi fiyat listesi Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 11 sayılı kararla kabul edildi. Taksimetrelerini güncelleyen taksiciler yeni tarifeye geçti.

Onaylanan taksi fiyat listesine göre, taksimetre açılış ücreti 6.50 TL, saat ücreti 35 TL, kilometre ücreti 6.50 TL, yolculuk başı en az ücret 20 TL'ye yükseldi. Birim zaman aralığı 1 dakika, birim mesafe aralığı ise 100 metre oldu. - ERZİNCAN

İBB'nin 5 bin taksi teklifi UKOME'de 11. kez reddedildi

İBB'nin 5 bin taksi teklifi UKOME'de 11. kez reddedildi

 Patronlardan asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı

Patronlardan asgari ücret açıklaması: Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmalı

 Rapor ortaya çıktı! Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan korkutan Türk lirası tahmini

Rapor ortaya çıktı! Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan korkutan Türk lirası tahmini

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title