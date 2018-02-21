Erzincan'da Sürek Avı Düzenlendi

Erzincan'da çiftçilerden gelen şikayet üzerine harekete geçen Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çatalarmut, Bahçeli ve Elmaköy bölgesinde domuz sürek avı başlattı.

Erzincan Avcılar Atıcılar İhtisas Spor Kulübü üyelerinin katılımıyla Çatalarmut, Bahçeli ve Elmaköy kırsalında domuz sürek avı yapıldı. Avcılar yaban domuzu popülasyonunu bertaraf etmek için gün boyu arazide avlanma yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Saadettin Taşkesen sürek avı hakkında bilgi vererek, "Çatalarmut-Bahçeli bölgesi bizim tarımsal faaliyet bakımından potansiyeli yüksek köylerimizden birisidir. Bölgedeki köyler kırsal alan ve dağ yamaçlarına yakın olan köylerimiz olduğundan yaban hayvanları sürekli buradaki tarımsal faaliyetlere çok ciddi zararlar vermektedir. Bu köylerimizde büyük oranda tarımsal üretim yapılmaktadır. Burada yetiştirilen ürünlere yaban domuzları tarafından çok büyük zararlar verilmektedir. Çiftçilerimiz tarafından bizlere böyle bir müracaat oldu ve Valiliğimizin oluru ile yaban domuzu sürek avı başlattık. Son yıllarda Erzincan'da yaban domuzu popülasyonundaki artış nedeniyle çiftçilerimiz çok büyük zarar görüyordu. Zirai mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yayımlanan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü organizasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı, Erzincan Merkez ilçede bulunan avcı kulüpleri ve av izni alınan bölge köyleri çiftçilerinden sürekçi ve avcıların katılımıyla Erzincan il merkezine bağlı Çatalarmut-Bahçeli arazilerinde yaban domuzu sürek avı düzenlendi. Düzenlenen sürek avı ile tarım alanlarına büyük çaplı zararlar veren yaban domuzu popülasyonunun azaltılması amaçlanırken, diğer yaban hayvanlarına ve doğaya herhangi bir zarar verilmedi. Sürek avı sonunda 41 adet yaban domuzu etkisiz hale getirildi" dedi. - ERZİNCAN