Erzincan'da sulu tarımla ekonomiye 273 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor Erzincan ve ilçelerinde 2020 yılında 420 bin 490 dekar arazide yapılacak sulu tarımla bu yıl milli ekonomiye 273 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Erzincan ve ilçelerinde 2020 yılında 420 bin 490 dekar arazide yapılacak sulu tarımla bu yıl milli ekonomiye 273 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığına işaret etti.

Bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerin tercih edildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte. Tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltildi. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandı. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduk. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir."

Yıldız, Erzincan Sulama Projesi'nin, sulama projelerinin başında geldiğini belirterek, "Erzincan ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 420 bin 490 dekar arazide yapılacak sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 273 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA