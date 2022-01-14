Erzincan'da sulama vanalarını çalan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Erzincan'da sulama vanalarını çalan 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da sulama vanalarını çalan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da İl Özel İdaresine ait 6 adet hidrant vana ve 1 adet alüminyum merdiven çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da İl Özel İdaresine ait 6 adet hidrant vana ve 1 adet alüminyum merdiven çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Olay 7 Ocak 2022 günü Erzincan merkez Gümüştarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Özel İdaresine ait 6 adet hidrant vana ve 1 adet alüminyum merdivenin çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan kamera incelemesi ve araştırma sonucunda malzemeleri alanların E.T ve K.K isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Tespit edilen şahıslar ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından E.T ve K.K çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da sulama vanalarını çalan 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da sulama vanalarını çalan 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da sulama vanalarını çalan 2 kişi tutuklandı

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