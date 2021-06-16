Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi

Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzincan'da balık tutmak için girdiği sulama kanalında boğulan 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Erzincan'da balık tutmak için girdiği sulama kanalında boğulan 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Erzincan merkez Yoğurtlu Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde Yakup Yolci (15) babası Fatih Yolci ve annesi Filiz Yolci ile beraber balık tutmak için sulama kanalına geldi. Burada baba Fatih Yolci ile Yakup Yolci balık ağını germek için karşıdan karşıya geçmek isterken Yakup Yolci dengesini kaybederek suya düştü ve ardından akıntıya kapıldı. Babasının tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan Yakup Yolci için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından kanala düşen Yakup Yolci düştüğü kanaldan çıkarılarak olay yerinde yaklaşık 45 dakika müdahale edildi. Olay yerinde ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yolci bugün Erzincan merkez Akyazı Mahallesi'nde, çok sayıda vatandaşın katılımıyla ikindi namazını müteakip Akyazı Saray Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Akyazı Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Komisyon Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi
Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi
Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi
Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi
Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Burcu Biricik Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 19:18:14. #1.13#

title