Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
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Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sulama kanalına düşen cipte sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
Murat Sefa A'nın kullandığı 69 AF 217 plakalı cip, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.
Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası kurtarıldı.
Yaralı sürücü, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.