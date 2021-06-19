Erzincan'da sulak alanlar havadan ilaçlandı
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Erzincan'da sulak alanlar havadan ilaçlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan'da Ekşisu Mesire alanı çevresinde larva mücadelesi kapsamında drone ile ilaçlama çalışması başlatıldı.

Erzincan'da Ekşisu Mesire alanı çevresinde larva mücadelesi kapsamında drone ile ilaçlama çalışması başlatıldı.

Erzincan Belediyesi, yaz mevsiminin en önemli sorunlarının başında gelen sivrisineklerle mücadele için özellikle sazlık alanlardaki larvayla teknolojinin olanaklarından faydalanıyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, insan gücünün yetişemediği sulak alan ve sazlık gibi noktalarda drone yardımıyla ilaçlama yaparak, vatandaşların sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmeye çalışıyor. Sazlık alanlarda larvayla mücadelede dronelere yüklü, suda çözülen ilaçlar bırakılıyor. Belirli noktalara bırakılan ilaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor. İlaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca devam edecek.

Erzincan'da sulak alanlar havadan ilaçlandı
Erzincan'da sulak alanlar havadan ilaçlandı
Erzincan'da sulak alanlar havadan ilaçlandı
Erzincan'da sulak alanlar havadan ilaçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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