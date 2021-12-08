Erzincan'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzincan'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzzet Onur F'nin kullandığı 24 AAZ 037 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sazlık suyunun tahliye edildiği su kanalına devrildi.

Ters dönen araçtaki yaralı sürücüyü fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri sürücüyü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title