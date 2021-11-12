Erzincan'da su borusu ve vana çalan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Erzincan'da su borusu ve vana çalan 2 zanlı tutuklandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da su borusu ve vana çalan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da İl Özel İdaresine ait sulama borusu ile vanalarını çaldıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İl Özel İdaresine ait sulama borusu ile vanalarını çaldıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Çatalarmut köyü arazisinde İl Özel İdaresine ait sulama vanalarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

Şüpheli görülen 60 TS 163 plakalı otomobili takibe alan jandarma, durdurulan araçta yaptığı aramada söz konusu çalıntı 2 küresel vana ile 2 demir boruyu bagajda buldu.

Gözaltına alınan E.A ile E.T, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan'da su borusu ve vana çalan 2 zanlı tutuklandı

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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