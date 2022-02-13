Erzincan'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

ERZİNCAN (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

Kent merkezi semalarındaki uçuş, Erzincan'da birçok noktadan seyredildi. Çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK gösterisini büyük bir ilgi ile takip etti. Gösteriyi seyredenler, F-16 ile yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.