Erzincan'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu - Haberler
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Erzincan'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Demirören Haber Ajansı, Muzaffer Koşan - Güncel
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Erzincan'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

ERZİNCAN (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

Kent merkezi semalarındaki uçuş, Erzincan'da birçok noktadan seyredildi. Çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK gösterisini büyük bir ilgi ile takip etti. Gösteriyi seyredenler, F-16 ile yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.


Erzincan'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Erzincan'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Erzincan'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Erzincan'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Erzincan, Türk, Güncel, Haberler

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