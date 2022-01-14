ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da sokak köpekleri toplanarak barınağa yerleştirildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanması ve bir çocuğun kaçarak bakkala sığınması olayının ardından harekete geçen belediye ekipleri, kentteki başıboş dolaşan sokak köpeklerini toplayarak hayvan barınağına yerleştirdi.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığının sokak hayvanlarına yönelik yayınladığı genelge sonrası sahipsiz ve tehlike arz eden sokak hayvanları Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak Bakım Evi'nde misafir ediliyor.

Alo 153 hattına gelen ihbarlar ve tehlike arz ettiği tespit edilen sokak hayvanları Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Bakım Evi'ne getiriliyor. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan can dostlarımıza üç öğün yemek verilirken, temizlik ve diğer bakımları da yapılıyor. "

Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı; "Geçici bakım evimizde sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların genelge gereği toplanmasına başladık. Şu ana kadar bakım evimize yaklaşık 150'ye yakın hayvan topladık. Bu hayvanların yemlemesini ve bakımını düzenli olarak yapıyoruz. Ayrıca kaza yapan, hasta olan ve Alo 153 hattımıza bildirilen herhangi bir olayda ambulans aracımızla sokak hayvanlarını alıp barınağımıza getiriyoruz. Veteriner hekimlerimizce tedavisini yapılan hayvanlarımızın tedavileri bitene kadar da bakım evimizde misafir ediyoruz. Buradan hayvan sever dostlarımıza ve bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.