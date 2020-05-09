Erzincan'da sokak hayvanlarına mama desteği

Erzincan'da korona virüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının yetersiz beslenmesini önlemek için çalışmalar sürdürülüyor.

Erzincan'da korona virüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının yetersiz beslenmesini önlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, şehrin belli noktalarına sokak hayvanlarının beslenmesi için mama bıraktı.

Korona virüs salgınıyla birlikte sokak hayvanları da unutulmuyor. Salgınla birlikte boşalan cadde ve sokaklardaki hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için çalışmaları sürdüren ekipler, hayvanlara mama desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda il sınırları içerisindeki başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılarak, hayvanların yaşam alanları dezenfekte ediliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA