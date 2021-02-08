Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye para cezası
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Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye para cezası

08.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:30
Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye para cezası

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kentin giriş çıkış noktaları ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki birçok alanı denetledi.

Kontrollerde, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden güvenlik güçleri, kısıtlamaya uymayan 8 kişiye para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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