Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye para cezası

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik denetimlerin aratarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kentte dün 165 güvenlik görevlisinin katılımıyla sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik 21.00 ile 23.00 saatleri arasında şehrin ana caddelerinde ile kavşakları ve mahalle aralarında kısıtlama saatlerine uymayan araç sürücülerine ve vatandaşlara yönelik uygulama yapıldığı anlatıldı.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen 26 kişiye para cezası kesildiği bildirilen açıklamada, valilikçe alınan karar doğrultusunda hafta başında yoğunlaştırılan denetimlerin tüm yaşam alanlarında gece ve gündüz artarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir