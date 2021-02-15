Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 kişiye para cezası

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin giriş ve çıkış noktaları ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki birçok alanı denetledi.

Denetimlerde, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden güvenlik güçleri, kısıtlamaya uymayan 19 kişiye para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir