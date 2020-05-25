Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'dan Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Verimli köyüne tarım işçisi olarak gelen Aydın Keklikci, eşi Sabiha Keklikçi ve çocukları Halil İbrahim Keklikçi, kaldıkları çadırda ısınmak için soba yaktı.

Bir müddet sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanan 3 kişilik aile, 112 Acil Sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri bu kişileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri anlaşılan bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA