Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.

Maksutuşağı köyü Köseler mezrasında ikamet eden Cevahir B. (68) ve eşi İmam B. sobadan sızan gazdan zehirlendi.

112 Acil Servis görevlilerinden yardım isteyen çift, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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