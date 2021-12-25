Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'ın Kemah ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastanede tedavi altına alındı.
Maksutuşağı köyü Köseler mezrasında ikamet eden Cevahir B. (68) ve eşi İmam B. sobadan sızan gazdan zehirlendi.
112 Acil Servis görevlilerinden yardım isteyen çift, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi.