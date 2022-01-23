Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da 2 aileden 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 2 aileden 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı.

Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'nde rahatsızlanan Songül (45), Serhat (17), Sedat (12) ve Samet Tan'ın (20) 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

Ambulanslarla evden alınan 4 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yaylabaşı beldesinde de Hüseyin (53), eşi Aysel (50) ve çocukları Oğuz (6) ile Cem Tan'ın (15) aynı hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi.

Yapılan incelemelerde ailelerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Çağlayan, Erzincan, 112, Güncel, Haber

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