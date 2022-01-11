Erzincan'da ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 6 kişi yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken ve bu kişilere yardım edenlerden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, E-Sınav Merkezince Erzincan Lisesinde yapılan ehliyet sınavına giren N.B, V.Ö ve H.K'yi durumlarından şüphelenerek yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişilerin emniyette verdikleri ifadeden yola çıkan ekipler, kendilerine kopya çekmekte yardım ettikleri belirtilen A.T, Ö.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında düğme şeklinde gizlenmiş 3 kamera düzeneği, 3 kulak kulaklık, içerisinde sim kart takılı 3 internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı, içerisinde sim kart takılı 3 ses dağıtıcı ile bir akıllı kol saati ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.B, V.Ö ve H.K'nin lisedeki söz konusu sınava girip sınavda çıkan soruları kulaklık ve ses sistemiyle dışarıdaki A.T, Ö.K. ve M.K'ye bildirdiği, bu kişilerin de soruların yanıtını aynı sistem üzerinden kendilerine ilettiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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