Erzincan'da serinliğin adresi Girlevik Şelalesi

Erzincan'da serinliğin adresi Girlevik Şelalesi Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor.

Erzincan'da serinliğin adresi Girlevik Şelalesi

ERZİNCAN - Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Buraya gelen bazı ziyaretçiler şelalenin tadını yüzerek çıkarıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki şelale görünümüyle de görsel şölen oluşturuyor. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, doğal güzellikleri, bitki örtüsü, ağaçları, serin havası ve dinlenme yerleriyle Erzincan'ın en çok tercih edilen mesire yerlerinden biri olup, Erzurum, Tunceli, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt gibi çevre illerden ve Türkiye'nin de dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suya sahip Girlevik Şelalesi'nde serinlemenin yollarını arıyor. Bayram tatilinin de başlaması ile birlikte yoğunluğu artan şelalede çocuklar ve bazı vatandaşlar suya girerek şelalenin tanıdı çıkarıyor.

Girlevik Şelalesi'nin buz gibi suyunda yüzerek serinlemeye çalışan Ali Şimşek, "Buraya tatil amaçlı geldik. Su geçen senelere oranla azalmış. Bu sene biraz düşmüş galiba. Güzel geçiyor zaman, serinlemeye çalışıyoruz. Ailemizle birlikte oldukça güzel zaman geçiriyoruz. Pandemi yasakları sonrası, tabi bizi hapsetmişti evlere, onun tadını tuzunu burada çıkarıyoruz. Burası bizim için bir heyecan oldu." dedi.

İstanbul'dan Erzincan'a gelerek şelaleyi ziyaret eden Bekir Kervankaya ise, "Pandemi bitti. İstanbul'dan geliyoruz, Erzincan'a geldik. Çok keyifli bir yer. 2 seneye yakın bir süredir evdeyiz hapsolduk. Burası bize nefes oldu gerçekten can suyu oldu. Özlemişiz açıkçası evlere kapandık, her şey yasak, birden yeniden doğmuş gibi olduk. Burası da görüyorsunuz zaten cennet gibi. Ferahladık valla mutluyuz. İnşallah bir an önce pandemiden de tamamen kurtuluruz. Böyle yerleri gezmek insanı her zaman gençleştiriyor açıkçası" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir