Erzincan'da sera içerisine kenevir ektikleri iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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Erzincan'da sera içerisine kenevir ektikleri iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da sera içerisine kenevir ektikleri iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da sera içerisine Hint keneviri ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Erzincan'da sera içerisine Hint keneviri ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı bir beldede sera içerisinde kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kenevir ekimi ile uyuşturucu imal ve ticari yaptığı tespit edilen şüpheli H.Ç ve A.Ç'nin evi ile bahçesinin yanında eklentilerde arama yaptı.

Aramada, bahçede ekili 302 kök Hint keneviri ve 1 kilo 924 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alının ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı A.Ç ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzincan'da sera içerisine kenevir ektikleri iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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