Erzincan'da sel 2 köy yolunu ve 1 ilçe yolunu böyle kapattı
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Erzincan'da sel 2 köy yolunu ve 1 ilçe yolunu böyle kapattı

Erzincan'da sel 2 köy yolunu ve 1 ilçe yolunu böyle kapattı Meydana gelen sel sonrası 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen sel, cep telefonu kameralarına yansıdı.

21.06.2020 07:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 08:54

Erzincan'da sel 2 köy yolunu ve 1 ilçe yolunu böyle kapattı

Meydana gelen sel sonrası 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen sel, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan sel sonrası 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış Günebakan köyünde sele neden oldu. Aşırı yağış sonucu Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden yol ulaşıma kapandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte sağanak nedeniyle taşan Kurt Deresi'nin bulunduğu bölgeye giderek, burada Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmaları yerinde inceledi.

Erzincan'da sel 2 köy yolunu ve 1 ilçe yolunu böyle kapattı

Kaynak: İHA

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