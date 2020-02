Erzincan'da şehide saygı yürüyüşü

29.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:26

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği tarafından İdlib şehitleri için saygı yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce vatandaş ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile yoğun yağmur altında Cumhuriyet Meydan'ından Askerlik Şubesine kadar yürüdü.



Erzincan'da Şehit Aileleri Koruma Derneği tarafından düzenlenen şehide saygı yürüyüşü kapsamında yüzlerce vatandaş Cumhuriyet Meydan'ında bir araya geldi. Dev Türk bayrağını meydanda dalgalandıran vatandaşlar Esad rejimine lanet okuyarak 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Şehitler için kesilen kurbanın ardından tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar yoğun yağmura rağmen ellerinde İdlib şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Ordu Caddesi üzerinde bulunan Askerlik Şubesine kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda yüzlerce vatandaş hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak daha sonra dağıldı. Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin yaptığı açıklamada, şehitlerin emanet bıraktığı toprakların her geçen gün daha anlamla yoğrulduğunu kaydetti.



"Ülkemizin bekası milletimizin devamı için İdlib'de olduğumuzu herkes bilmeli"



İdlib kırsalında Türk askerinin tesadüfen orada olmadığını ifade eden Zengin, "Mazlum coğrafyada mazlum insanlara kol kanat germek ve barışın teminatı olmak üzere İdlib kırsalında bulunan kahraman Mehmetçiğimize Esad rejim güçleri tarafından haince saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit edilmiş, onlarca askerimizde yaralanmıştır. Bu hain saldırıya haçlı zihniyeti her zaman olduğu gibi kayıtsız kalmış, basit ve sırt sıvazlar gibi acımızı paylaşır açıklamalar yapmışlardır. Her zaman olduğu gibi bizleri yanıltmamış, kendilerinden bekleneni yapmışlardır. Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı bu topraklar, her geçen gün daha ağır bir anlamla yoğrulmaya devam etmektedir. Allah bizlere şehitlerimizin ardından aynı bilinçle yaşamayı nasip etsin. İdlib kırsalında olmamız bir tesadüf değildir. Bu konuda başka çaremiz kalmamıştır. Ülkemizin bekası milletimizin devamı için orada olduğumuz herkes tarafından bilinmelidir. Ne işimiz var orada diyenlere evet tamda olmamız gereken yerdeyiz diyorum. Bu süreçte kısasa kısas başlatan devletimizin ve milletimizin koşulsuz yanında olduğumuz bilinmelidir. Bu hain saldırıyı en ağır şekilde kınıyor ve lanet ediyoruz. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelecekte tam bağımsızlığı için, canlarını seve seve feda eden kahraman vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin baş sağ olsun" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA