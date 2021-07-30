Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı Erzincan'da şarampole yuvarlanan otomobilde ki bir aileden 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da şarampole yuvarlanan otomobilde ki bir aileden 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Erzincan-Bayburt kara yolu, Erzincan'a bağlı Yalnızbağ yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 ACD 170 plakalı araç sürücüsü Ali Aydın viraja hızlı bir şekilde girdi ve direksiyon hakimiyetini kaybederek araçta bulunan küçük kızı Elif Erva Aydın ve eşi Rüveyda Aydın ile beraber şarampole yuvarlandı. Adeta hurdaya dönen araçta sıkışan yaralıları Erzincan Belediyesi İtfaiye Ekipleri kurtardı. Kazada yaralanan aileye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir