Erzincan'da şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı, yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu
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Erzincan'da şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı, yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzincan'da şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı, yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu.

Erzincan'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tercan ilçesi Elmalı köyü yaylasından aldığı küçükbaş hayvanları aynı ilçenin Kargın beldesine taşıyan Resul Oral'ın kullandığı 16 AOB 532 plakalı tır, köy yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Mustafa, Dicle ve Halime Yıldırım yaralandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre tırdaki yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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Erzincan'da şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı, yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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