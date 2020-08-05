Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
05.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:04

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Metin Karartı'nın (69) kullandığı 24 AAF 016 plakalı otomobil, Cevizli mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Ayşe (26), Melike (23) ve Hamza Karartı (24) ile ikiz bebek oldukları öğrenilen Taha ile Talha Karartı sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Karartı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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