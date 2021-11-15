Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Harun D'nin (40) kullandığı 16 YG 723 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Efrail D, Mikail D. ve Behiye D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mikail D. ve Behiye D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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