Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
19.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:02

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hasan Çakmak'ın (32) kullandığı 01 ABJ 244 plakalı otomobil,Erzincan-Sivas kara yolu organize sanayi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Çakmak ile eşi Ayşe (28) ve kızları Aybüke Zehra Çakmak (1), 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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