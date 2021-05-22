Erzincan'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Erzincan'da, yayla yolunda şarampole devrilen kamyonetteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da, yayla yolunda şarampole devrilen kamyonetteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ahmet Kaya'nın (55) kullandığı 24 AAJ 530 plakalı kamyonet, Refahiye ilçesinin Yanık Mezrası'ndaki yayla yolunda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Birgül ve çocukları Gülhatayı (7) ile Alim Utku Kaya (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir