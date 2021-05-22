Erzincan'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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Erzincan'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, yayla yolunda şarampole devrilen kamyonetteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da, yayla yolunda şarampole devrilen kamyonetteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ahmet Kaya'nın (55) kullandığı 24 AAJ 530 plakalı kamyonet, Refahiye ilçesinin Yanık Mezrası'ndaki yayla yolunda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Birgül ve çocukları Gülhatayı (7) ile Alim Utku Kaya (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Erzincan'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Erzincan'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Erzincan'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Erzincan'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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