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Son dakika haberi | Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Erzincan'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

ERZİNCAN - Erzincan'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Erzincan'da geçtiğimiz günlerde aldığı alkolün ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Halil B. ve Aydın G.'nin hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastanede 22 Aralık tarihinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Ercan S.'de (56), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentte sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı da 3'e yükseldi.

Ercan S.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla aynı hastanenin morguna alındı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde kaçak içki operasyonları sürdürülüyor.

Son dakika haberi | Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberi | Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberi | Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Son Dakika Haberleri

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