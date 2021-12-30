Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı - Haberler
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Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Erzincan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören Ercan Sak (56) hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören Ercan Sak (56) hayatını kaybetti. Erzincan'da sahte içki zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Erzincan'da 22 Aralık'ta sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ercan Sak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ercan Sak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sahte içki zehirlenmesi sonucu 14 gün önce hastaneye kaldırılan Suat T.'nin (52) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Erzincan'da daha önce sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan Hasan Başer (72) ile Aydın Güler (63) hayatlarını kaybetmişti.

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