Erzincan'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Haberler
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Erzincan'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Erzincan'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerince, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Erzincan Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.K. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, Y.B. ve M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavilerine hastanede devam edilen S.T, K.B. ve Y.A'nın yanı sıra, bugün Barbaros Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan B.K'nin de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay

Erzincan'da, 14 Aralık'ta sahte içki içtikleri şüphesiyle 2 kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince başlatılan çalışmalarda, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli tespit edilmişti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheli A.K'nin evinde yapılan aramada ise 45 litre satışa hazır sahte içki ele geçirilmişti.

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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