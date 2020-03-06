Erzincan'da sağanak yağış bekleniyor
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Erzincan'da sağanak yağış bekleniyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Erzincan'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak.

06.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:32
Erzincan'da sağanak yağış bekleniyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği 'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, 'nde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğlen saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının görüldüğü bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 12, Erzurum'da 8, Kars'ta 11, Ağrı'da 2, Iğdır'da 17 ve Ardahan'da 7 derece olacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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