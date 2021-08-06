Erzincan'da sağanak sele dönüştü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı
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Erzincan'da sağanak sele dönüştü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Erzincan'da sağanak sele dönüştü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrettiği Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda sele dönüştü.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrettiği Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda sele dönüştü. Köy yollarının ulaşıma kapandığı güzergahlarda jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmura yakalanan vatandaşların koşuşturarak kendilerine korunaklı yerler bulmaya çalışmaları ilginç görüntü oluşturdu.

Sağanak yağış yüksek kesimlere yakın noktalarda sele dönüştü. Merkez bağlı Handere köyünde aşırı yağış sonucu dereden sel geldi. Selin taşıdığı çamur bu güzergahtaki bazı yolların kapanmasına neden oldu.

Jandarma ekipleri yol açma çalışması yapılıncaya kadar güzergahı ulaşıma kapatarak güvenlik tedbiri aldı ve araçların geçişine izin verilmedi.

Sağanak Çatalarmut köyü civarında da doluya dönüşürken ekili arazi ve meyve bahçelerinde zarar oluştuğu belirtildi.

(Ahmet Akbuğa - Emin Ferhat Sevilir/İHA)

Erzincan'da sağanak sele dönüştü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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