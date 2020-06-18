Erzincan'da sağanak heyelana neden oldu
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Erzincan'da sağanak heyelana neden oldu

Erzincan'da sağanak heyelana neden oldu Heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı Erzincan'da etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda heyelana neden oldu.

18.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:45

Erzincan'da sağanak heyelana neden oldu

Heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda heyelana neden oldu.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklı devam eden sağanak yağış, Koçyatağı köyü yolu ve Sakaltutan mevkiinde heyelana neden oldu. Dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçaları, Sivas istikametinin iki şeridini ulaşıma kapattı. Erzincan Bölge Trafik Şubesi ekipleri, heyelan riskinin sürmesi üzerine, can güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu bir süreliğine araç geçişlerine kapattı. Heyelan nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken Karayolları ekipleri ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı. Kapanan yollar çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgede hava parçalı bulutlu öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu'da rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan'da sağanak heyelana neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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