Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu - Haberler
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Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'ncü sene-i devriyesinde saat 09.05'te tüm Erzincan'da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

ERZİNCAN (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'ncü sene-i devriyesinde saat 09.05'te tüm Erzincan'da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında belediye önündeki meydanda tören düzenlendi. Kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde siren eşliğinde vatandaşların 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" programı gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da saat 9'u 5 geçe hayat durdu

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