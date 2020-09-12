Erzincan'da rüzgar maddi zarara yol açtı
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Erzincan'da rüzgar maddi zarara yol açtı

Erzincan'da aniden etkili olan rüzgar bazı ağaçların dallarını kırdı, çatıların uçmasına neden oldu.

Erzincan'da rüzgar maddi zarara yol açtı
12.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:03

Erzincan'da aniden etkili olan rüzgar bazı ağaçların dallarını kırdı, çatıların uçmasına neden oldu. Ağaç dallarının düştüğü otomobillerde maddi zarar oluştu.

Bugün saat 16. 30 sıralarında Erzincan kent meydanında kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar maddi zarara yol açtı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan rüzgarda ağaçların dalları kırıldı, Kavakyolu semtinde bazı evlerin çatıları uçtu.

Kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü otomobillerde maddi zarar oluştu. Polis ekipleri güvenlik nedeniyle riskli ağaçların etrafını çevirerek vatandaşlar farklı yürüyüş istikametine yönlendirerek önlem aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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