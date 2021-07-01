Erzincan'da resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında operasyon düzenlendi
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Erzincan'da resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında operasyon düzenlendi

Erzincan'da resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında operasyon düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında operasyon düzenlendi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında operasyon düzenlendi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5607 sayılı kanuna muhalefet ve resmi evrakta sahtecilik suçu kapsamında devam eden soruşturmada, dosya şüphelilerinin suç bağlantılarının ortaya çıkarılabilmesi amacıyla 2017-2021 yılları arasındaki kayıtları içeren bilgilere ihtiyaç duyulmuş, Afganistan uyruklu A.B., D.B., G.A.D., G.N., K.M.C. ve M.H.M. isimli şüphelilerin hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla ilgili birimler ile gerekli koordine kurulmuştur." denildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 4 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı, 7 adet cep telefonu, yurda kaçak yollarla girdiği değerlendirilen 7 bin 93 kilogram pirinç, 86,7 kilogram çay ve 69 adet elektronik aksesuara el konuldu. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen şüphelilerin banka hesaplarında gelen/giden transferler arasındaki fark olan 14 milyon 838 bin TL para donduruldu.

Şüphelinin hesap hareketlerinden elde edilen veriler neticesinde öncül suç haricinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna muhalefet etmekten gerekli adli işlemler devam ediyor." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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