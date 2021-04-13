Erzincan'da Ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttırıldı
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Erzincan'da Ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzincan'da Ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttırıldı

Erzincan'da covid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan gıda denetim seferberliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayına girerken de hız kesmeden devam etti.

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Erzincan'da covid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan gıda denetim seferberliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayına girerken de hız kesmeden devam etti.

Pandemi sebebiyle gıda işletmelerinde yapılan denetimler Ramazan ayına başladığımız bu günlerde kapsamlı olarak sürdürülüyor. Denetimi yapılan işletmelerde mevzuata uygunluk, işyeri ve personel hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek durumlar başta olmak üzere, Ramazan dolayısıyla tüketimi artacak ürünlerin ve bu ürünleri üreten işletmelerin denetimleri arttırıldı. Başta pide ve ekmek üreten fırınlar olmak üzere; unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri, lokanta ve restoranlar, kafeler, kuruyemişçiler, kasaplar, manavlar, market ve bakkalların denetimine ağırlık verildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, kent genelinde tüm gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerle sürekli istişare halinde olduklarımı söyledi.

Şahin, "İşletmelerde çalışanlar ve tüketici sağlığımızın korunması adına hem işletmelerimize hem de denetim ekimlerimize teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttırıldı
Erzincan'da Ramazan nedeniyle gıda denetimleri arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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