Erzincan'da polis ve asker vatandaşlara maske dağıttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Erzincan'da polis ve asker vatandaşlara maske dağıttı - Haber
Jandarma, Polis, Kültür Sanat

Erzincan'da polis ve asker vatandaşlara maske dağıttı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları, cadde ve sokaklarda dolaşarak vatandaşa maske dağıttı.

09.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:29
Erzincan'da polis ve asker vatandaşlara maske dağıttı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları, cadde ve sokaklarda dolaşarak vatandaşa maske dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son tedbirler kapsamında maske satışının yasaklanması üzerine kentte ücretsiz maske dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Vatandaşın maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kentin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtıldığı ifade edilen açıklamada:

"Bu amaçla özellikle kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ya da açık yerler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, yol kontrol noktaları başta olmak üzere vatandaşlarımızın kolayca erişebilecekleri yerlerde, kamu görevlileri ve Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından maske dağıtımı sağlanmaktadır." denildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti Haber
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haber
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi Haber
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi
Bakanlık'tan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik korona önlemi Haber
Bakanlık'tan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik korona önlemi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen dalış maskeleri entübe hastalarda kullanılacak
Trakya Üniversitesi'nde modifiye edilen dalış maskeleri entübe hastalarda kullanılacak
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışan zanlı yakalandı
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pınar Deniz Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Erzincan'da polis ve asker vatandaşlara maske dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:44:27. #1.14#
title