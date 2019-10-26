Erzincan'da pkk sığınaklarında tuzaklanmış eyp bulundu
Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK'lıların sığındıkları mağara ve barınaklarda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK'lıların sığındıkları mağara ve barınaklarda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca 6-10 Ekim tarihleri arasında, Kemah ilçesi Dereköy köyü sınırları içerisindeki Dereşoran Vadisi bölgesinde, 'PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp, bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak' amacıyla 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu gerçekleştirildi. Halatlarla inilen bölgede, jandarma ekipleri, 8 ayrı noktada 2 sığınak olarak kullanılan mağara ile 6 barınak tespit etti. Buralarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 2 adet EYP, 1 adet EYP'ye ait basma düzeneği ve 5 adet düzenek hale getirilmiş pil bloğu, 34 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet elektrikli fünye, 450 metre kablo ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.
VİDEO: Erzincan'da pkk sığınaklarında tuzaklanmış eyp bulundu