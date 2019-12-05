Erzincan'da pes dedirten 112 çağrıları: "Fazla sayıda ölü var, ambulans istiyoruz"

05.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:33

Erzincan'da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne yapılan çağrılarda ilginç diyaloglar yaşanıyor. Yüzde 78'i asılsız olan çağrılar nedeniyle zamanla yarışan sağlık görevlileri, zor durumda kalıyor.



Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen ilginç çağrılar 'pes artık' dedirtti. Komuta merkezine düşen çağrıların yüzde 78'inin asılsız olduğu ortaya çıkarken, mezarlık yakınından 112'yi arayarak "Burada fazla sayıda ölü var ambulans istiyoruz" veya "İneğim doğum yaptı, ambulans var mı" tarzındaki çağrılar asıl hastaların mağdur olmasına neden oluyor. Onlarca çağrı gelen merkezde çalışan operatörler ile vatandaşlar arasında yaşanan diyaloglarda ise sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri zor anlar yaşıyor. Yüzde 78 oranında gereksiz aramaların olduğunu ifade eden 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzman Doktor Yasin Bilgin, gereksiz arama yapmamaları hususunda vatandaşlara uyarıda bulundu.



"Bu meslek zordur ama kutsal bir hizmettir"



"Burada fazla sayıda ölü var ambulans istiyoruz" gibi çağrıların ambulansa ihtiyacı olan hastaları mağdur ettiğini söyleyen Başhekim Yasin Bilgin, "Şu anda 112'nin beyni olan komuta kontrol merkezindeyiz. Komuta kontrol merkezi deyince bir doktor ve altı yardımcı personelimiz ile 24 saat kesintisiz hizmet verdiğimiz bir merkezdir. Vatandaşlarımızın 112'yi aradıkları zaman ilk cevap verilen nokta komuta kontrol merkezi. Burada vakalar arkadaşlarımızı tarafından maksimum bir dakika içerisinde değerlendirilir vakaya en yakın istasyona bildirilir istasyonda ortalama kentselde 10 dakika kırsalda 30 dakika olmak üzere vakalara ulaşmaya çalışırız. 11 ayda toplamda 19 bin çağrımız oldu. 19 bin çağrının yaklaşık 11 bini kentselde geriye kalanı ise kırsalda olmak üzere bu vakalarda bizim hastaları değerlendirip ulaşmamız Türkiye standartlarında gayet iyi durumda. Kentselde 5'er dakika kırsalda da 15 ila 20 dakika arasında vakaları hastanelerimize naklediyoruz. Bu hizmet zordur ama kutsal bir hizmettir. Bundan dolayı da burada bulunan arkadaşlar kesintisiz 7/24 hizmette bulunmaktadırlar. Yüzde 78 oranında gereksiz aramalar var. Gereksiz aramaları mümkün olduğu kadar yapmamamız gerekiyor. İlginç olan bir şey söyleyeyim, Terzibaba mezarlığından aranan bir çağrı vardı. 'Burada fazla sayıda ölü var ambulans istiyoruz' gibi çağrılar da düşüyor. Bu tür çağrıların düşmemesi yönünde beklentilerimiz var" diye konuştu.



"Hepimizin acil işi olabilir ama ambulanstaki hasta kadar olmayabilir"



Gereksiz çağrılarla 112 Komuta Kontrol Merkezinin meşgul edilmemesini ifade eden Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, "Bizim ilimize yakışır şekilde sağlık hizmetini sunma adına bu meşakkatli görevde halkımızdan istediğim iki şey var. Birincisi 112'nin gereksiz çağrılarla ilgili meşgul edilmemesi çünkü unutulmaması gereken bir husus var. Gerçekten o anda telefon meşgul edildiği zaman çağrıya ihtiyacı olan başka bir hastanın önüne geçilebiliyor. İkinci bir unsur da trafikte özellikle yaşama yön ver projesi kapsamında ambulansın geçiş üstünlüğünün olduğunu hatırlatmak isteriz. Yani bu unutulmaması gereken bir husus hepimizin acil işi olabilir ama hiç kimsenin işi ambulanstaki hasta kadar acil olmayabilir. Halkımızdan bu konuda desteklerini istiyoruz" dedi.



Öte yandan, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 çağrı merkezine ziyarette bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzman Doktor Yasin Bilgin ile birlikte Komuta Kontrol Merkezine gelen vaka için olay yerine giderek hastaya ilk müdahaleyi yaptılar. Müdahale sonrasında hasta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA