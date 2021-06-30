Erzincan'da pazara çıkacak kurbanlıklar sıkı denetleniyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, pazara çıkacak kurbanlıkların küpe ve sağlık durumu kontrolünü yaparak, kurbanlığa elverişli olup olmadığını denetliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, pazara çıkacak kurbanlıkların küpe ve sağlık durumu kontrolünü yaparak, kurbanlığa elverişli olup olmadığını denetliyor.

Kurban satışına hazırlanan kentteki çiftçileri ziyaret eden ekipler, ahırlara girerek kurbanlıkları tek tek sağlık kontrolünden geçirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurbanlık üreten çiftliklerde sıkı kontrol yaptığını söyledi.

Denetimlerin aralıksız süreceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın kurban alırken dikkat edeceği hususlar var. Öncelikle hayvanın gözlerinin canlı olmasına, ağzından salya akmamasına, kulaklarının dik ve boynuzlarının kırık olmamasına dikkat etmelerini istiyoruz. Arkadaşlarımız zaten gerekli kontrolleri sürekli sahada yapıyor. Yılda iki sefer şap aşılaması ve bir sefer de çiçek aşılaması olmak üzere en az üç kere hayvanlarımız hastalıklara karşı aşılanmakta."

Şahin, kurbanlık sayısında eksikliğin olmadığını belirterek, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlık alabileceğini dile getirdi.

Kurbanlıkları denetlenen çiftçi Doğan Canbaba da yetiştirdikleri kurbanlıkların yıl içerisinde denetimlerinin ve aşılarının yapıldığını ve eksiklerinin olmadığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya