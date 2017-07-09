Erzincan'da Patlayıcı Tuzağı: 3 Asker Yaralı- Ek Fotoğraf

Erzincan'da Patlayıcı Tuzağı: 3 Asker Yaralı- Ek Fotoğraf

Erzincan'da Patlayıcı Tuzağı: 3 Asker Yaralı- Ek Fotoğraf